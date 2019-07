Wojna nadmorskich restauratorów. Lokal po "rewolucjach" Magdy Gessler oblany środkiem na dziki

Dwa lokale w Świnoujściu zostały oblane w ostatnich dniach środkiem na dziki. - Wyjątkowo śmierdząca substancja, nie byliśmy w stanie wytrzymać - słyszymy od świadków. Restauratorzy liczą straty, a mieszkańcy obawiają się, że wojny lokalnych biznesmenów wróciły do kurortu na dobre.

- To się wydarzyło w nocy z soboty na niedzielę. Gdy przyszliśmy rano do pracy, można było poczuć odór, taki na całą ulicę - słyszymy od pracowników restauracji "A morze las".

Jak się dowiadujemy, środkiem na dziki oblano taras lokalu. - Ta substancja ma to do siebie, że nie można jej tak po prostu zmyć. Trzeba było wezwać specjalistyczną firmę i wywieźć cały taras - słyszymy.

Sam koszt wymiany tarasu to ok. 10 tys. złotych. To jednak - jak mówią nam przedstawiciele restauracji - nie koniec strat. Bo trzeba jeszcze do tego doliczyć koszt rozbiórki i wywózki. - Nie wspominając o tym, że lokal był przez pewien czas zamknięty - słyszymy. Teraz jednak goście mogą już znów jeść w restauracji - i nie są już narażeni na fetor.