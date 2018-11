WOJNA NA GÓRZE. Politycy pokłócili się o seriale. [ZOBACZ SKANDALICZNE TWEETY!]

Ostatnia noc wstrząsnęła polską sceną polityczną. Tym razem poszło o… seriale. Wystarczył jeden tweet Lecha Wałęsy, który zdradził zakończenie nowego odcinka "W labiryncie". Po tym, jak spoilerowanie ostro skrytykował Tadeusz Mazowiecki, na Twitterze rozpętała się prawdziwa "wojna na górze". Rozjuszonym politykom puściły wszelkie hamulce. Prześledźmy to od początku!

W ramach akcji PRO100 pytamy naszych czytelników, jaka ich zdaniem jest współczesna Polska, w cyklu wybranych przez Mariusza Szczygła reportaży chcemy wrócić do codzienności tamtych czasów widzianych oczyma reportera. Z Facecjami urządzamy sobie powrót do przeszłości, ale taki z przymrużeniem oka. Ekipa Facecji pokaże nam, jak opisywano by wydarzenia sprzed stu lat na… Facebooku.

Michael Jackson: Hi! I'm in a hotel and i’m looking for some cool series. Is "Ekstradycja" interesting? :/