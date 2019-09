Wojna Iran-USA znów wisi w powietrzu. "Możemy znaleźć się w punkcie bez odwrotu"

Po ataku na saudyjską rafinerię, USA są "zwarte i gotowe" do odwetu na Iranie, a Trump czeka tylko na sygnał ze strony Rijadu. I tym razem może nie wycofać się z decyzji w ostatniej chwili. Ale reżimu w Teheranie to nie zachwieje.

"Mamy powody sądzić, że znamy winowajców, jesteśmy zwarci i gotowi zależnie od weryfikacji, ale czekamy na sygnał z Królestwa co do tego, kto według niego stoi za atakiem i w jakich warunkach będziemy działać" - napisał Donald Trump.

Atak - tak, inwazja - nie

Iran mógł to zrobić

Jak dodaje, choć wciąż nie jest jasne, kto stał za zamachem, to są podstawy by wątpić, że byli to bojówkarze z Jemenu. Świadczą o tym m.in. informacje służb Kuwejtu, które twierdzą że rakiety przeleciały nad jego terytorium. Źródłem ataku mógł być więc Irak, gdzie działają bojówki powiązane z irańską Gwardią Rewolucyjną.

Nie znaczy to jednak, że władze w Teheranie nie były autorem ataku. Jak zaznacza specjalista, z perspektywy frakcji "twardogłowych" w irańskim reżimie, atak miał sens. Część graczy związanych ze Strażnikami Rewolucji od pewnego czasu zapowiadali, że skoro Iran pod sankcjami nie może eksportować swojej ropy, to inni też nie powinni. Co więcej, do ataku doszło w momencie, kiedy po raz pierwszy od dawna pojawiła się szansa dyplomatycznej odwilży. A to "twardogłowym" było nie w smak.