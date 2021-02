Wojewoda w Radiu Maryja: "Kościół jest bardzo ważny"

Wojewoda kujawsko-pomorski był gościem sobotnich "Rozmów niedokończonych" emitowanych w Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Jeden ze słuchaczy zadzwonił do rozgłośni i stwierdził, że "zło" napływa z "Zachodu".

- Tam te wszystkie treści, fake newsy, zmanipulowane informacje trafiają do młodego pokolenia. Nad tym większej kontroli my niestety nie mamy. I to jest źródło ewentualnych dużych kłopotów w przyszłości - dodał wojewoda.