Wojewoda lubelski stanie przed sądem. Znów za krytykę Marszu Równości

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek stwierdził, że Marsz Równości służy promocji "zboczeń, dewiacji, wynaturzeń". Sąd Rejonowy w Lublinie orzekł, że jego słowa mieściły się w granicach debaty publicznej. Jego wyrok w czwartek uchylił Sąd Okręgowy.

Sędzia Artur Ozimek ocenił, że sąd pierwszej instancji zbyt szybko umorzył postępowanie i "uciekł od oceny materiału dowodowego". - Osoby, które chcą zaistnieć w życiu publicznym często sięgają po określenia pejoratywne. Ma to wzmocnić przekaz. Niestety, słowo straciło swoją wartość. Jest przedmiotem, który nie ma ceny - podkreślił w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim".

Czarnek zapowiedział, że stawi się na rozprawach, "by bronić swojego prawa do wolności opinii i poglądów. "Mam do tego takie samo prawo jak środowisko LGBTQ" - tłumaczył na Twitterze.