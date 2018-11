Wojewoda lubelski wygrał w sądzie z organizatorem Marszu Równości. "Pozew bezprzedmiotowy"

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek nazwał Marsz Równości formą promocji "zboczeń, dewiacji, wynaturzeń". Jak uznał sąd w Lublinie, miał do tego prawo, gdyż w Polsce panuje wolność słowa.

Czarnek wzywał do bojkotu wydarzenia i apelował, by organizatorzy marszu nie promowali "zboczeń, dewiacji, wynaturzeń". Przekonywał również, że to "działanie przeciwko Lublinowi i jego społeczności". Za te słowa pozwał go organizator Marszu Równości Bartosz Staszewski.