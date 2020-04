Wojciech Murdzek ma zastąpić Jarosława Gowina na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jest wniosek premiera

Wojciech Murdzek pochodzi ze Świdnicy (woj. dolnośląskie), gdzie urodził się w 1957 r. Absolwent wydziału elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat pracował we władzach samorządowych, pełnił m. in. funkcję starosty świdnickiego, a także w latach 2002 - 2014 był prezydentem Świdnicy. Następnie wystartował w wyborach parlamentarnych jako bezpartyjny przedstawiciel partii "Polska Razem" Jarosława Gowina z list Prawa i Sprawiedliwości i został posłem. Po przekształceniu tej partii w "Porozumienie Jarosława Gowina" ponownie dostał się do sejmu. Jest szefem okręgu wałbrzyskiego i zasiada w prezydium zarządu krajowego tej partii.