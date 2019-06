Wojciech Mann wstawia się za Dulkiewicz. Uderza w premiera w nietypowy sposób

W audycji muzycznej "W tonacji Trójki" w radiowej Trójce Wojciech Mann porównał zachowanie premiera do neandertalczyka. Zadedykował mu piosenkę. Odniósł się do sytuacji z poniedziałku, kiedy Mateusz Morawiecki zignorował Aleksandrę Dulkiewicz w Gdańsku.

Mateusz Morawiecki przybył tego dnia do Gdańska na dzień przed obchodami 4 czerwca, by wziąć udział w konferencji naukowej z okazji 40. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Wyszła w jego kierunku prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Próbowała go zaprosić do rozmowy przy okrągłym stole przed ECS. Jednak premier całkowicie ją zignorował i poszedł dalej otoczony ochroną.