Wojciech Andrusiewicz i Piotr Zgorzelski gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Porozmawiamy między innymi o rosnącej liczbie zakażonych koronawirusem i, co gorsza, powiększającej się z dnia na dzień liczbie pacjentów chorych na COVID-19.

W poniedziałek NFZ zalecił ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Chodzi o to, by zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów chorych na COVID-19. Czy to oznacza, że polska służba zdrowia jest na granicy wydolności?