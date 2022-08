Wody coraz mniej. Niepokojące zdjęcia Wisły

Wody w Wiśle coraz mniej

W piątek na terenie Warszawy o godzinie 8.00 odnotowano 44 cm, rok temu było to 71 cm - cały czas jest to strefa wody niskiej. Co więcej, w tym roku już kilka razy poziom wody zbliżał się do minimalnego rekordu pod tym względem, bo odnotowywano ok. 33-34 cm (najniższy odnotowany stan Wisły w Warszawie to 26 cm w 2015 r.).