Woda w Lublińcu skażona. Ważny komunikat sanepidu

Jak informuje sanepid, w próbkach wody wykryto niebezpieczne dla zdrowia bakterie. "Dnia 21.10.2022 r. na terenie miasta Lubliniec zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Lubliniec. Przeprowadzone badania wody wykazały przekroczenie parametru mikrobiologicznego (bakterie z grupy coli 37 j.t.k. i 19 j.t.k.), co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" - napisano.