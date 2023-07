Woda ma "konsystencję zupy ogórkowej". Sinice w natarciu

Wakacje pod czerwoną flagą

- Takie sytuacje, kiedy ktoś chce wejść do wody przy wywieszonej czerwonej fladze zdarzają się sporadycznie - stwierdziła w rozmowie z PAP kierownik Obiektów Nadmorskich Gdyńskiego Centrum Sportu Magdalena Iwanowicz-Mongird. - Jeżeli ktoś próbuje wejść do wody, to ratownicy natychmiast informują o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą kąpiel - mówiła. Dotyczy to również miejsc, które nie są strzeżone.