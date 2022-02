Wniosek Ziobry w Trybunale Konstytucyjnym. Sprawa odroczona

Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości 1 mln euro dziennie na rzecz Komisji Europejskiej. Kara została założona ze względu na to, że nie zawieszono stosowania przepisów odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów.