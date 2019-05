Wniosek o ukaranie Romana Giertycha. Doszło do kłótni sędziów

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zajmowała się wnioskiem o ukaranie Romana Giertycha. Z kolei sam mecenas chciał wyłączenia sędziów Izby Dyscyplinarnej ze składu sędziowskiego. Ostatecznie sprawa została przekazana do składu 7-osobowego.

Sprawa dotyczy wypowiedzi Romana Giertych sprzed trzech lat. Mecenas działał wtedy jako pełnomocnik Donalda Tuska. - Nie boję się Zbigniewa Ziobry. Ja bym na miejscu ministra bał się jednej rzeczy: że jak zostaną postawione zarzuty Tuskowi, to ktoś będzie za to musiał ponieść odpowiedzialność. Na pewno poniesie ten prokurator, który będzie miał czelność to zrobić, ale może również Ziobro - mówił adwokat na antenie TVN24.