Giertych pozywa prok. Święczkowskiego. "Mam dosyć tych łgarstw”

Pełnomocnik Geralda Birgfellnera twierdzi, że zastępca prokuratora generalnego Bogdan Święczkowski kłamie na temat jego klienta, próbując go zdyskredytować. Giertych zapowiada, że skieruje sprawę na drogę sądową.

Informację o pozwie mecenas Giertych okrasił ironiczną uwagą. "Pan Święczkowski może przynieść pieniądze do Jurka Owsiaka w kopercie. Jak będzie kolejny raz na Nowogrodzkiej, to może się zapytać pana Kaczyńskiego, a ten z pewnością upewni go, że 50 tysięcy mieści się w kopercie. W takim przypadku prosiłbym Jurka Owsiaka o to, aby zanim wystawi pokwitowanie uważnie przeliczył gotówkę” – napisał.