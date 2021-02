Beneficjentom programu 500 plus przysługuje comiesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., to od początku lutego można składać wnioski online. By zachować ciągłość wypłat, nie warto zwlekać do czerwca, tylko złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.

Beneficjentom programu 500 plus przysługuje comiesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., to od początku lutego wniosek 500 plus można składać przez Internet.

Od poniedziałku 1 lutego można składać drogą elektroniczną nowe wnioski o świadczenie 500 plus na każde dziecko, by zachować ciągłość wypłat. Wnioski trzeba złożyć także w przypadku, gdy nic się nie zmieniło w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Chodzi o czas, kiedy pieniądze były wypłacane a urząd nie żądał składania wniosków co rok.

Program Rodzina 500 plus. Okres świadczeniowy

Najbliższy okres świadczeniowy dla programu "Rodzina 500 plus" będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Aby zachować ciągłość wypłat na dziecko, należy wcześniej złożyć wniosek.

Były wicepremier o wieku emerytalnym i 500 plus. "To nie może się dobrze skończyć"

Aby móc skorzystać z 500 plus, co roku trzeba składać nowy wniosek na kolejny okres świadczeniowy. Wnioski na ten okres, który trwa do 31 maja tego roku, możesz składać do końca maja.

Wniosek 500 plus. Kiedy otrzymasz pierwszą wypłatę?

Jeśli złożysz wniosek:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2021 roku – wypłatę za czerwiec otrzymasz do 30 czerwca,

w maju 2021 roku – wypłatę otrzymasz do 31 lipca,

w czerwcu 2021 roku – wypłatę otrzymasz do 31 sierpnia z wyrównaniem od czerwca,

w lipcu 2021 r. – wypłatę otrzymasz do 30 września z wyrównaniem od lipca,

w sierpniu 2021 r. – wypłatę otrzymasz do 31 października z wyrównaniem od sierpnia.