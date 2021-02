Wniosek 500 plus. Jak sprawdzić jego status?

By uzyskać 500 plus w 2021 roku niezbędne będzie ponowne złożenie dokumentów. Rodzice, którzy tego nie zrobią w terminie, mogą stracić prawo do tego świadczenia. W jaki sposób sprawdzić status swojego wniosku o przyznanie świadczenia 500 plus? Sprawdź to.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., to od początku lutego można składać wnioski online. Beneficjentom programu 500 plus przysługuje comiesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko.

Prawo do świadczenia 500 plus w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca 2021 roku do 1 maja 2022 roku. Wiąże się to z koniecznością złożenia nowego wniosku o wypłatę świadczenia. Jeżeli rodzice o tym zapomną, pieniądze z programu 500 plus mogą nie wpłynąć na ich konta.

500 plus. Od kiedy można składać wnioski?

Od poniedziałku 1 lutego nowe wnioski o świadczenie 500 plus na każde dziecko, można składać drogą elektroniczną, by zachować ciągłość wypłat. Wniosek o wypłatę świadczenia 500 plus drogą elektroniczną będzie można złożyć za pomocą:

bankowości elektronicznej,

platformy ePUAP,

emp@tia.

Możliwość złożenia wniosku drogą tradycyjną rozpocznie się dopiero 1 kwietnia 2021 r. Może nastąpić ono poprzez osobiste przedłożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie gminy naszego zamieszkania bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wniosek 500 plus. Jak sprawdzić status wniosku?

To, w jaki sposób będzie można sprawdzić status wniosku o przyznanie świadczenia 500 plus, zależeć będzie od tego, w jaki sposób złożone zostały dokumenty.

Osoby, które złożyły wniosek o 500 plus za pośrednictwem portalu emp@tia, mogą sprawdzić status wniosku w skrzynce odbiorczej w tym serwisie internetowym.

Rodzice, którzy postanowili złożyć wniosek o świadczenie 500 plus za pośrednictwem banku, strony ZUS lub w urzędzie, muszą kontaktować się z organem prowadzącym w swojej gminie (np. z Miejskim lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej).