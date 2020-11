Włoszczowa. 26-latek zmarł po oczekiwaniu w szpitalu. Jest śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. śmierci 26-latka z Włoszczowy w woj. świętokrzyskim, który cierpiał na chorobę onkologiczą - podaje RMF FM. Śledczy sprawdzają, czy nie doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci i błędu medycznego.

Chodzi o wydarzenia z wtorkowego wieczora. To wtedy rodzina przywiozła 26-latka do szpitala we Włoszczowie. Mężczyzna zmagał się z nowotworem i źle się poczuł.