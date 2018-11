Włosi zmienili modlitwę "Ojcze nasz". Sugerowała, że Bóg kusi człowieka

Włoska Konferencja Biskupów skorygowała nieco tekst modlitw „Ojcze nasz” i „Chwała na wysokości Bogu”. Zmienione wersje znalazły się w nowym włoskim wydaniu Mszału Rzymskiego. Przekład musi jeszcze zatwierdzić Stolica Apostolska.

Na niepoprawność określenia "nie wódź nas na pokuszenie" zwrócił uwagę papież Franciszek w grudniu 2017 r., podczas wywiadu we włoskiej telewizji katolickiej TV2000. Zdaniem papieża, można odnieść wrażenie, że Bóg wodzi człowieka na pokuszenie i prowadzi do grzechu. Wynika to z niedokładnego przekładu z Wulgaty, łacińskiego tłumaczenia Biblii z IV wieku - stwierdził Franciszek. Jak zatem powinien brzmieć ten wers?