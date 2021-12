Włosi tego Google nie wybaczą, ogromna wpadka giganta

Pojawienie się pizzerii w Neapolu wzbudziło zainteresowanie samego Ferdynanda II Burbona, króla Obojga Sycylii, który przyczynił się do spopularyzowania dania. Zgodnie z legendą, popularna "margherita" powstała w 1889 roku kiedy to jeden z kucharzy, Raffaelo Esposito, zadedykował królowej Małgorzacie Sabaudzkiej nową wersję dania pizzę z mozzarellą i to na jej cześć została nazwana.