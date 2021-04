Włodzimierz Czarzasty z misją specjalną

Włodzimierz Czarzasty opublikował na Twitterze zdjęcie z wnętrza samochodu, którym podróżował do Sosnowca. Obok wicemarszałka na tylnej kanapie leżał pies, który w ten właśnie sposób został przetransportowany ze schroniska do swoich nowych właścicieli. Czarzasty tę specjalną misję dostał od radnego Sosnowaca Łukasza Litewki.

Włodzimierz Czarzasty wykonał misję

Czarzasty we wpisie wspomniał również zdarzenia do których doszło niedawno w Kościerzynie, gdzie były senator PiS Waldemar B. ciągnął swojego psa za samochodem, przyczyniając się tym samym do śmierci zwierzęcia. Wicemarszałek Sejmu nie przebierał w słowach. "Wiozę w samochodzie, a nie jak jeden bydlak - były senator z PiS-u na łańcuchu za samochodem" - czytamy we wpisie.