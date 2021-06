Włodzimierz Czarzasty gościem programu "Tłit"

XX Parada Równości przeszła w sobotę po południu ulicami Warszawy. Wydarzenie po raz kolejny odbywało się pod patronatem prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. - Parada to święto całej społeczności LGBT+, ale to również święto wszystkich, którzy są tolerancyjni. Wszystkich, którzy są uśmiechnięci. Wszystkich, którzy patrzą w przyszłość. Wszystkich, którzy chcą, aby Warszawa była dla wszystkich. Brawa dla was - mówił Trzaskowski podczas demonstracji.