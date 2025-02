Mrożone ryby lepsze od świeżych? Nowe badania

Svein Kristian Stormo z NOFIMA porównuje ten proces do "wciśnięcia przycisku pauzy". Ważne jest, aby ryby były przechowywane w odpowiednich warunkach, co zapewnia ich lepszą jakość.

Guro Moen Tveit z SINTEF Ocean ostrzega, że "od momentu złowienia ryby do momentu umieszczenia jej w sklepowej lodówce może upłynąć wiele dni, a nawet może to być kilka tygodni", co wpływa na ich smak i aromat. Wysokie temperatury przechowywania zwiększają aktywność mikrobiologiczną, co pogarsza jakość mięsa. Dlatego mrożone ryby są bardziej atrakcyjne dla konsumentów.