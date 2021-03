Włodzimierz Czarzasty gościem programu "Tłit"

- To kpina z praworządności, z poszanowania elementarnych praw podstawowych, godności - powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk w wywiadzie dla tygodnika "Sieci", odnosząc się do podanej przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych kwoty 2 mld euro rekompensat, jakie Niemcy wypłaciły Polsce za II wojnę światową. Co na to wicemarszałek Sejmu?