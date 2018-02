Włodzimierz Cimoszewicz: PiS od zawsze flirtował z nacjonalizmem

Polska to już kraj, gdzie znowu tropi się takich wywrotowców jak Frasyniuk, a pamiątkowe fotki robi się z jego wrocławskim rodakiem palącym, przynajmniej na razie, kukłę Żyda - ocenił były premier i były minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz.

- Kaczyński zbudował siłę swojej politycznej koterii m.in. dzięki wykorzystywaniu ignorancji dużej części społeczeństwa - stwierdził. Jego zdaniem "ludzie pozwalają sobą manipulować, nie są zdolni do samodzielnego i krytycznego zastanawiania się nad dowolnymi, bardziej złożonymi problemami", a ustawa o IPN należy do jednego z wielu przykładów "oszukańczego sterowania emocjami i opiniami co najmniej połowy społeczeństwa".