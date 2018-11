Włochy: w 2 tygodnie wystawiono rekordową liczbę 58 tys. mandatów

W Ligurii (na północy Włoch) w ciągu dwóch tygodni wystawiono rekordową liczbę 58 tysięcy mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości. Kierowców ukarano na podstawie autoradarów, o które poprosili mieszkańcy – informuje PAP.

Włochy: 58 tys. mandatów w 2 tygodnie

„Najwyższa prędkość, jaką zanotowaliśmy to 135 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 kilometrów. To jest naprawdę szaleństwo, biorąc pod uwagę to, że nasi mieszkańcy często przechodzą przez ulicę” – powiedział lokalnym mediom burmistrz miasta Alessandro Alessandri, cytowany przez PAP.