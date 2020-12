Włochy rozważają wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19

Wiceszef włoskiego ministerstwa zdrowia przekazał w wywiadzie dla dziennika "La Stampa", że nie można się łudzić, że w ciągu kilku tygodni możliwe będzie wyjście z kryzysu pandemicznego. "By pokonać COVID, potrzeba masowego przystąpienia do szczepień" - przekazał polityk.

Sileri odniósł się do wyrażanych przez część medyków wątpliwości co do szczepionki przeciwko koronawirusowi. "Kwestionowałbym jakość naszego systemu kształcenia. Antyszczepionkowcy wśród lekarzy to porażka" - powiedział wiceszef resortu zdrowia. Dodał on jednak, że na razie włoski rząd nie planuje wprowadzenia obowiązkowych szczepień.