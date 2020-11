Włochy. Ratując życie, stracili obrączki. Nagle zdarzył się cud

Ahmed i Doudou uciekali z Libii do Włoch. Cudem przeżyli trudną przeprawę, jednak przypłacili to olbrzymią stratą - w trakcie podróży stracili ślubne obrączki. Tylko przypadek sprawił, że bezcenna zguba wróciła do właścicieli.

Ratując życie, stracili obrączki. Nagle zdarzył się cud (Facebook.com, Fot: Open Arms Italia)