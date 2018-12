Włochy: Pobili polską barmankę. "Czyn miał podłoże ksenofobiczne"

Prokuratura we Włoszech zakończyła śledztwo w sprawie napaści i pobicia polskiej barmanki. Śledczy uznali, że czyn miał podłoże ksenofobiczne. Troje ludzi odpowiedzialnych za to trafiło do aresztu domowego.

Do zdarzenia doszło we wrześniu tego roku w barze w Teano na południu Włoch. Barmanka z Polski poprosiła 36-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 37 i 56 lat o to, żeby palili papierosy w sali przeznaczonej dla palaczy. Troje ludzi oburzonych tym, że ktoś zwraca im uwagę, zaatakowało Polkę i ją dotkliwie pobiło. W wyniku napaści i pobicia barmanka trafiła do szpitala.

Pobicie potwierdziło nagranie z monitoringu w barze. Świadkowie zdarzenia potwierdzali atak. Podkreślali ksenofobiczne i rasistowskie tło agresji. Obrażali ją, zwracali się do niej wulgarnie. - Przyjeżdżasz z Polski rozkazywać nam, Włochom? wracaj do Polski! - miał powiedzieć jeden z napastników. Chwilę później agresorzy zaczęli bić Polkę.