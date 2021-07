Włochy. Dostała 6 dawek szczepionki na COVID-19. Nie ma certyfikatu

Włoska studentka, która ponad dwa miesiące temu omyłkowo otrzymała sześć dawek preparatu przeciw COVID-19 firmy Pfizer, do dziś nie otrzymała zaświadczenia, że jest zaszczepiona. Według niej nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za pomyłkę. Tymczasem od sierpnia certyfikat covidowy we Włoszech będzie konieczny, by wejść do wielu miejsc publicznych.