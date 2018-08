Włochy. Genua po katastrofie wiaduktu. Nowy bilans ofiar i kłótnie o pogrzeb

Genua nie może się podnieść po zawaleniu się wiaduktu autostrady A10. Bilans jest tragiczny - 39 osób nie żyje, ale liczba ta może wzrosnąć. Obrona Cywilna podała właśnie, że do 5 zmniejszyła się liczba zaginionych. Kontrowersje budzi pogrzeb ofiar.

Do katastrofy mostu w Genui doszło we wtorek . Długi odcinek wiaduktu spadł z wysokości około 50 metrów. W momencie katastrofy znajdowało się na nim około 30-35 samochodów i trzy tiry. Najnowszy bilans ofiar mówi o 39 zabitych, ale liczba ta może wzrosnąć.

Wiadomo już, że do pięciu zmniejszyła się liczba osób zaginionych. Informacje przekazała włoska Obrona Cywilna. Przewidywania co do liczby poszukiwanych opierają się na zgłoszeniach osób zaginionych i analizie zapisu kamery. Ekipy ratunkowe pracują bez przerwy, również w nocy.