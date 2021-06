Włochy. Dziennikarz przypadkowo odnalazł poszukiwane dziecko

Do zaginięcia niespełna dwuletniego chłopczyka doszło w nocy z poniedziałku na wtorek we Włoszech w miejscowości Palazzuolo sul Senio niedaleko Florencji. Z podawanych informacji wynika, że malutki Nicola sam wyszedł z domu. Miał to zrobić po tym, jak jego rodzice położyli go do snu. W momencie, gdy w nocy rodzice zorientowali się, że ich dziecka nie ma w łóżeczku rozpoczęli jego poszukiwania w rejonie domu.