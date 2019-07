Właściciele czystych aut nie mogą liczyć na premię. Ubezpieczyciele nie są gotowi na rewolucję

Firmy ubezpieczeniowe nie walczą o właścicieli samochodów hybrydowych i elektrycznych. Bycie ekologicznym i przyjaznym środowisku wciąż kosztuje więcej niż bycie trucicielem.

W 2018 roku zarejestrowano w Polsce zaledwie 1324 auta elektryczne. To oznacza, że do osiągnięcia wieloletniego celu Polski, czyli aż miliona samochodów na prąd na drogach, potrzeba ponad 700 lat. Powiedzmy sobie wprost: tak dużo czasu na zmiany przyzwyczajeń konsumenckich i powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu nie mamy.

Jak wskazują eksperci TOR, drogą Polski do elektromobilności powinny być samochody hybrydowe. Są tańsze, pozwalają na przejechanie wyraźnie dłuższych dystansów i przede wszystkim: są zdecydowanie bardziej ekologiczne niż samochody spalinowe i diesle.

Dziś to ich prywatna elektromobilna rewolucja, którą finansują z własnej kieszeni. Do samochodów hybrydowych nie dostają dopłat. Jednocześnie wciąż nie mogą liczyć na łaskawe spojrzenie ze strony firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciele kalkulują ceny podzespołów, zapominając o cenach chorób. Tych samych, od których bardzo często już ubezpieczają Polaków.

Z analizy firmy ubezpieczeniowej mfind wynika, że ceny ubezpieczeń OC dla samochodów hybrydowych, elektrycznych i spalinowych są niemal identyczne. Analitycy sprawdzili oferty ubezpieczycieli dla Toyoty Auris - z silnikiem spalinowym i z silnikiem hybrydowym. Pod uwagę były brane dokładnie te same parametry: doświadczenie i wiek kierowcy oraz miejsce zamieszkania.

Różnice były nieznaczne, choć w kilku wypadkach lepszą ofertę otrzymywał właściciel hybrydy. W obu wypadkach widełki cenowe wynosiły od 600 do 800 zł za OC w zależności od ubezpieczyciela.

Co ciekawe, nie wszyscy ubezpieczyciele uwzględnili samochody inne niż spalinowe przy konstruowaniu cenników. Czasami brakuje możliwości zaznaczenia pola: hybryda lub elektryczny.

O ile w przypadku ubezpieczenia OC nie ma żadnego znaczenia, czy posiadamy samochód elektryczny lub hybrydowy, to sytuacja inaczej wygląda w przypadku ubezpieczenia AC.

Firmy ubezpieczeniowe są przekonane, że przy najechaniu na krawężnik lub podczas bocznego uderzenia może dojść do znacznych uszkodzeń. A to by oznaczało wypłatę większego odszkodowania za zniszczenia. Efekt? Cena polisy rośnie.