Władysławowo. Awantura z pijanym plażowiczem. Świadek nagrał film

Awantura i szamotanina na plaży we Władysławowie. Pijany mężczyzna chciał wejść do morza. Interweniowali ratownicy. Siłą wyprowadzili go z wody. Trafił w ręce policji. Jeden z plażowiczów nagrał film z zajścia.

Władysławowo. Akcja WOPR na plaży (Facebook.com)

Sytuacja miała miejsce w środę na plaży we Władysławie. Jak relacjonuje Radiu Gdańsk świadek, pijany mężczyzna kilka razy wchodził do morza i kilka razy był proszony o wyjście. Ratownicy nawet podpływali do niego pontonem i próbowali nakłonić do powrotu na plażę.

- On sobie z tego nic nie robił. Widać było, że się lekko chwieje. Nie dawali sobie z nim rady nawet we dwóch. (...) Krzyczał, że ratownicy chcą go pobić, co oczywiście jest nieprawdą - mówi.

W końcu kilku ratowników siłą wyprowadziło turystę z wody. Udało im się go obezwładnić i przytrzymać do przyjazdu policji.

Na plaży była wówczas wywieszona czerwona flaga.

Policja potwierdziła Radiu Gdańsk, że taka interwencja miała miejsce. Chodziło o dwóch mężczyzn. Jeden z nich został ukarany mandatem za zakłócanie spokoju, w przypadku drugiego został skierowany wniosek do sądu.

Do innej akcji doszło w środę na plaży w miejscowości Wicie w okolicach Darłowa w woj. zachodniopomorskim. Dwie osoby nie mogły wrócić same na brzeg. Pomógł "łańcuch życia" utworzony przez plażowiczów.

