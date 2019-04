Władysław Teofil Bartoszewski gościem programu "Wyborczy Grill"

Marek Kacprzak zaprasza na kolejny "Wyborczy Grill". Tym razem w ogniu pytań prowadzącego znajdzie się Władysław Teofil Bartoszewski, kandydat do Parlamentu Europejskiego.

Do wyborów startuje z warszawskiej listy Koalicji Europejskiej, a reprezentował będzie Polskie Stronnictwo Ludowe. Władysław Teofill Bartoszewski , historyk, doktor antropologi, a także były wykładowca na Oxfordzie, będzie gościem Marka Kacprzaka w programie "Wyborczy Grill".

Już we wtorek, o godzinie 16, syn profesora Bartoszewskiego stanie w ogniu pytań naszego dziennikarza. "Grillować" możecie go także Wy. Pytania, które chcielibyście mu zadać, możecie kierować do nas w komentarzach pod tym artykułem, a także poprzez platformę dziejesie.wp.pl.