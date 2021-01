Władysław Kosiniak-Kamysz zaszczepiony. "Nie wyrosły mi żadne skrzydła"

W rozmowie z TVP1 Władysław Kosiniak-Kamysz namawiał do szczepień przeciwko COVID-19. - Wszystko z moim szczepieniem przebiegło w porządku, nie było żadnych odczynów. Tak naprawdę bardzo niewielu pacjentów je ma, a pula szczepień jest przecież duża. Wbrew fake-newsom nie wyrosły mi skrzydła, nie zaczipowano mnie, a do mojego krwiobiegu nikt nie dzwoni - oświadczył prezes PSL.

Koronawirus. Czy Jarosław Kaczyński już się zaszczepił? Radosław Fogiel mówi, jak jest

Polityk, który z wykształcenia jest lekarzem, oświadczył że "będzie ważył słowa, ponieważ nie chce krzywdzić bliskich pana Sławomira". - Nie znam ich relacji, dlatego nie będę się wypowiadał. Natomiast jako lekarz mam podejście do walki o życie do końca, nawet w skrajnie trudnych przypadkach (...). Jeśli faktycznie była jakaś możliwość i się nie udało, to wielka strata. Może da się wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość, to zadanie dla władz - dodał Kosiniak.