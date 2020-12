Szczepionka na COVID. Kraska i Kosiniak-Kamysz zaszczepili się wspólnie w telewizji

Władysław Kosiniak Kamysz i Waldemar Kraska zaszczepili się wspólnie podczas programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. Politycy są lekarzami, co czyni ich przynależnymi do "grupy 0", która jako pierwsza otrzymuje w Polsce szczepionkę. Politycy chcieli w ten sposób przekonać do zaszczepienia się jak najwięcej osób.

- Każdy z nas czekał na ten moment, kiedy będzie można tę szczepionkę przyjąć, by móc już wrócić do normalności - mówił Kraska przed szczepieniem. - Mam nadzieję, że nasz przykład zachęci jak najwięcej ludzi do szczepień i pokaże, że to jest bezpieczna szczepionka - dodał.