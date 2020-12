Władysław Kosiniak-Kamysz zaskoczył na wizji. Pojawił się na antenie z córką Zosią

- Zachęciłbym do trzech wartości: zdrowie, wolność i normalność. Szczepionka daje nadzieję, że nie zachorujemy. Będziemy wolni od obostrzeń. I wreszcie normalność: powrót do spotkań, powrót dzieci do szkół - mówił w niedzielne przedpołudnie w programie "Kawa na ławę" (TVN24) Władysław Kosiniak-Kamysz.