Szczepionka na COVID. Kolejne szczepienia w całej Polsce - sprawdź, gdzie się odbywają

Koronawirus. W kolejnych regionach w Polsce w niedzielę zaczynają się szczepienia przeciwko COVID-19. Sprawdź, co się wydarzyło w twoim regionie.

Pierwsza w Polsce osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi w niedzielę o godzinie 8:30 w Warszawie. Pisaliśmy o tym obszernie na Wirtualnej Polsce.

Wkrótce po szczepieniu w stolicy, rozpoczęły się szczepienia medyków w innych miastach Polski - najpierw w Małopolsce. Krystyna Matusik, pielęgniarka z oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, jako pierwsza Małopolanka przyjęła w niedzielę rano szczepionkę przeciwko COVID-19.

Pierwsze partie szczepionek przeciwko COVID-19 dotarły w niedzielę rano m.in. do szpitali na Podkarpaciu. Pierwsi pacjenci w regionie zostaną zaszczepieni ok. godz. 13 w szpitalu MSWiA w Rzeszowie - poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody Michał Mielniczuk.

Na Podkarpaciu do udziału w programie szczepień zgłosiło się w sumie 344 podmiotów, które dysponują ponad 500 zespołami szczepień. W tej liczbie jest też 29 szpitali węzłowych, gdzie szczepieni będą pracownicy służby zdrowia. Jednak do pierwszej fazy, która rozpoczyna się w niedzielę, wyznaczonych zostało pięć szpitali węzłowych. Są to szpitale w Rzeszowie, Sanoku, Przemyślu, Dębicy i Łańcucie.

Na razie nie wiadomo, ilu pracowników służby zdrowia na Podkarpaciu zgłosiło się do szczepień. Jak poinformował podkarpacki oddział NFZ, zgłoszenia grupy "zero" do szczepień przeciwko COVID-19 trwają do 28 grudnia br.

Pierwsze partie szczepionek przeciwko COVID-19 dotarły w niedzielę rano także do szpitali na Warmii i Mazurach - poinformowały służby wojewody. Pierwszą w regionie osobą, która przyjmie szczepionkę, będzie pielęgniarka oddziałowa z Ostródy Danuta Żurawska.

Wojewódzki szpital dziecięcy w Olsztynie otrzymał 300 dawek, a szpital w Ostródzie i miejski w Elblągu po 75 - poinformowała PAP.

W Wielkopolsce akcję szczepień wśród swojego personelu medycznego przeprowadzi na razie sześć szpitali: w Lesznie, Koninie, Pile, Kaliszu oraz dwa szpitale w Poznaniu.

W południe w Poznaniu przeprowadzone zostaną pierwsze w regionie szczepienia przeciwko COVID-19. Szczepionki zostaną podane w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Pierwsze szczepionki przeciwko COVID-19, które mają być podane w niedzielę, docierają do dziewięciu szpitali węzłowych w Łódzkiem - ma je już m.in. szpital jednoimienny w Zgierzu. Tuż po godz. 12 szczepionki otrzymają pierwsi pracownicy ochrony zdrowia z regionu.

Pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 w woj. kujawsko-pomorskim rozpoczną się w niedzielę w samo południe w szpitalu w Grudziądzu - potwierdził PAP doradca wojewody Jarosław Jakubowski.

Na Dolnym Śląsku - oprócz Wrocławia - w niedzielę szczepionki mają otrzymać: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej Jelenia Góra, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oraz Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Na Górnym Śląsku pierwszą zaszczepioną w Katowicach osobą była szefowa oddziału diagnostyki laboratoryjnej Szpitala MSWiA dr Dorota Blat. "Zdecydowałam się, żeby być bezpieczna, żeby nie czuć się zagrożona. Bać powinniśmy się choroby, a nie szczepienia" - powiedziała po szczepieniu dr Blat.

W pierwszej grupie zaszczepionych w niedzielę w Katowicach osób byli także m.in. prof. Włodzimierz Mazur, dyrektor katowickiego szpitala dr Piotr Grazda oraz naczelny lekarz szpitala, zajmujący się także chorymi na COVID-19, dr Paweł Mieszczański. W sumie w niedzielę w katowickiej lecznicy zaszczepionych zostanie 45 pracowników.

Szczepionki, które już są w Polsce, trafiają w niedzielę w sumie do 72 tzw. szpitali węzłowych, które jako pierwsze będą szczepić, zarówno personel medyczny, jak i niemedyczny. Kolejna partia - 300 tys. dawek - przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu i trafi do ponad 500 szpitali. Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek.

W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie seniorzy, służby mundurowe oraz nauczyciele.