Władysław Kosiniak Kamysz wskazuje na drugą falę epidemii koronawirusa. "Urządzanie wtedy wyborów nie jest sensowne"

Dodał, że "najgorsze jest ciągłe zmienianie strategii". - Skoro rząd przyjął już ten sposób walki z epidemią, to trzymajmy się tego. Ja bym to utrzymał do Świąt Wielkanocnych. Ale nie dłużej, bo dłużej nie wytrzyma polska gospodarka - wskazał polityk. Według niego "połowa kwietnia będzie dobrym czasem na ocenę strategii, czy udało się powstrzymać rozprzestrzenianie wirusa". - Jeśli nie będzie wyraźnych zmian na lepsze, to trzeba będzie przejść na izolację wszystkich w grupie ryzyka - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.