Władysław Frasyniuk winny naruszenia nietykalności policjantów. Ale kary nie będzie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia orzekł, że Władysław Frasyniuk naruszył nietykalność cielesną policjantów w czasie miesięcznicy smoleńskiej w czerwcu 2017 roku. Były lider "Solidarności" nie zostanie jednak ukarany - postępowanie umorzono na rok.

- Po obejrzeniu filmów nie miałem wątpliwości co do winy oskarżonego. Kopnięcie było wyraźne, to nie była próba łapania równowagi, tylko próba odgonienia policjantów - mówił sędzia Adam Grzejszczak, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".