Władysław Frasyniuk: Schetyna powinien odejść. To nie jest lider, który budzi nadzieję

- Czy ktoś, kto ma tak negatywny elektorat, jest w stanie zmienić się w krótkim czasie? Ale to nie wina Grzegorza Schetyny, to wina Platformy Obywatelskiej, w której nie ma nikogo, kto mógłby Schetynę zastąpić - powiedział Władysław Frasyniuk, działacz demokratycznej opozycji w czasach PRL.

- Zbierają myśli - stwierdził. Jego zdaniem, Platforma Obywatelska uważa, że to "seksowne i kręcące", jeśli wysyła do elektorratu informacvje, że ma trzech kandydatów na szefa sztabu czy o fakcie połączenia się klubów PO i Nowoczesnej.

- Platforma powinna zrozumieć, że mówienie o sobie samej nikogo nie kręci. Mówienie o tym, co powiedział PiS też nikogo nie interesuje, bo my sami słuchamy, mamy te cztery szare komórki i potrafimy przeanalizować, co mówi do nas Jarosław Kaczyński - stwierdził Frasyniuk