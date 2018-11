Władysław Frasyniuk ostro o obchodach Święta Niepodległości. "Nie chodzę z przestępcami"

- Mam przekonanie, że mamy do czynienia z potwornym chaosem, łamaniem prawa, a nie świętowaniem stulecia odzyskania niepodległości – stwierdził Władysław Frasyniuk. Opozycja z czasów PRL nie szczędził ostrych słów mówiąc o 11 listopada.



Władysław Frasyniuk stwierdził w TOK FM, że nie wie, co będzie robić 11 listopada. – Nie będę na marszu narodowym. Nie chodzę z przestępcami, którzy łamią Konstytucję i naruszają swobody obywatelskie. Za to się siedzi w więzieniu. Zorganizowana grupa przestępcza to ciężki zarzut – stwierdził.