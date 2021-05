Władysław Frasyniuk nie oszczędził Platformy Obywatelskiej

Frasyniuk o "zapaści intelektualnej" w Platformie Obywatelskiej

Dawny działacz Solidarności stwierdził również, że decyzja Lewicy o zagłosowaniu ramię w ramię z PiS-em, była potężnym ciosem dla całej opozycji. - To co zrobiła Lewica to wzmocnienie pozycji rządu i zupełne zdewastowanie opozycji - powiedział - Obowiązkiem opozycji było wykorzystanie szansy na osłabienie rządu Kaczyńskiego. To był taki moment, który być może nie doprowadziłby do rozpadu rządu, ale doprowadziłby na pewno do jego osłabienia - dodał.