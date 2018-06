Władimir Putin zaprosił Kim Dzong Una do Rosji. Ma przyjechać we wrześniu

Świat żyje bliskim spotkaniem prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, które ma odbyć się 12 czerwca w Singapurze. Kreml nie przygląda się biernie temu, co dzieje się w międzynarodowej polityce. Do Korei Północnej poleciał szef rosyjskiego MSZ. W imieniu Putina zaprosił Kim Dzong Una do Rosji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Władimir Putin zaprosił Kim Dzong Una do Rosji (PAP, Fot: Paweł Golowkin)

Wiceprzewodniczący Dumy Iwan Mielnikow poinformował, że obaj przywódcy spotkają się we wrześniu. Zaproszenie od Putina przekazał przywódcy Korei Północnej minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, który w zeszłym tygodniu był w Pjongjangu. Była to pierwsza wizyta szefa rosyjskiej dyplomacji w tym kraju od 2009 roku.

Wizyta Kima w Rosji miałaby mieć związek ze Wschodnim Forum Ekonomicznym, odbywającym się corocznie we Władywostoku - informował wicprzewodniczący Dumy.

Rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow potwierdził, że Kim Dzong Un został zaproszony do Rosji. Dodał jednak, że nie ustalono jeszcze terminu spotkania. - Wizyta podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego, to tylko jedna z przedstawionych opcji - stwierdził Pieskow, komentując w ten sposób słowa Mielnikowa.