Władimir Putin "zabójcą"? Prezydent Rosji odpowiada USA

Napięcie na linii USA-Rosja. Joe Biden w programie "Good Morning America" oświadczył, że Władimir Putin musi ponieść konsekwencje za próby wpłynięcia na wynik głosowania w wyborach prezydenckich i faworyzowanie w nich Donalda Trumpa. Demokrata zapytany o to, jakie kroki w odpowiedzi podejmie Waszyngton, odparł: "wkrótce zobaczycie". Prezydent USA dodał, że uważa, iż Putin jest zabójcą i nie sądzi, by "miał duszę".

Do sprawy - na swój sposób - odniósł się także sam zainteresowany. - Co bym mu odpowiedział? Powiedziałbym mu "na zdrowie". Życzę mu zdrowia, mówię to bez ironii i żartów. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mówić szerzej na ten temat (...), to w historii każdego narodu i państwa jest wiele wydarzeń bardzo trudnych, bardzo dramatycznych i krwawych - mówił podczas wideokonferencji Władimir Putin.