Władimir Putin uczci 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. W Izraelu

27 stycznia 2020 roku minie 75. rocznica wyzwolenia przez żołnierzy Armii Czerwonej obozu Auschwitz. Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że z tej okazji złoży wizytę w Izraelu.

O swoich planach Putin poinformował we wtorek. Dodał, że do złożenia wizyty w Izraelu zaprosił go prezydent Izraela Reuwen Riwlin. Prezydent Rosji ma wziąć udział "w wydarzeniach z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Oświęcim i z okazji Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu".