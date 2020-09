Białoruś. Aleksander Łukaszenka rozmawiał z Władimirem Putinem. Kredyt, zmiany w konstytucji i mowa ciała

Rozmowy odbyły się w Soczi. Na konferencji prasowej Władimir Putin zapewnił, że Rosja podtrzymuje wszystkie ustalenia z Białorusią w ramach Państwa Związkowego i Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Z kolei Aleksander Łukaszenka dodał, że Białoruś "musi współpracować ze starszym bratem we wszystkich kwestiach".

- Jeśli chodzi o element wojskowy, to istnieje nasz plan i będzie on zrealizowany. Zostanie wprowadzony w życie. W ciągu roku na terytorium Białorusi i Rosji mamy praktycznie co miesiąc wspólne przedsięwzięcia. Wszystko będziemy robić tak, jak zaplanowaliśmy - zapowiedział Władimir Putin.