Polska powinna przeprosić za obozy zagłady - stwierdził we wtorek Wiaczesław Wołodin. Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej uważa, ich powstaniu sprzyjały polskie władze i atmosfera panująca w naszym kraju.

- W Polsce istniały setki obozów zagłady. W dużej mierze ułatwiała to przedwojenna atmosfera panująca w tym kraju oraz postawa ówczesnych władz. I za to obecni polscy przywódcy powinni przeprosić cały świat - powiedział Wiaczesław Wołodin.

Władimir Putin i spór o historię. Marszałek Dumy: Polska powinna przeprosić za obozy zagłady

Rosyjscy parlamentarzyści deklarują w tej sprawie jedność i gotowość do zmian legislacyjnych, by uniknąć "fałszowania historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej". Na wpisy opublikowane na oficjalnym kanale rosyjskiej Dumy zareagował dziennikarz Wirtualnej Polski Marcin Makowski.

Władimir Putin i spór o historię. Rosja chce rezolucji potępiającej Polskę

We wtorek szef komisji spraw zagranicznej Dumy zapowiedział też, że Rosja będzie starała się przekonać delegatów w Radzie Europy, że Warszawa "próbuje zafałszować prawdę historyczną". Leonid Słucki zapowiedział złożenie projektu rezolucji potępiającej Polskę .

Ma to się stać dopiero gdy Rosja będzie miała pewność, że zostanie on jednogłośnie przyjęty. - Naszym zadaniem jest konsekwentne przekazywanie prawdy tym, którzy nie są świadomi tego, co dzieje się dziś w Warszawie - powiedział Słucki w rozmowie z agencją TASS.