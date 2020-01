Rosja zbuduje lotniskowiec o napędzie atomowym. Nowy projekt Władimira Putina

Rosja znów się zbroi. Władimir Putin zaakceptował budowę nowego lotniskowca, który ma zastąpić spalonego "Admirała Kuzniecowa". Jednostka może zostać wyposażona w napęd atomowy.

Nowy lotniskowiec Rosji. Zastąpi "Admirała Kuzniecowa"

Lotniskowiec "Łamantin" (po polsku znaczy to "manat") ma ważyć około 80-90 tysięcy ton, mierzyć 350 metrów długości i rozwijać prędkość 30 węzłów (ok. 55 km/h). Załoga licząca 2 800 marynarzy ma obsługiwać sam okręt, a 800 ludzi ma zajmować się samolotami. "Łamantin" zabierze na pokład 60 samolotów i helikopterów oraz 6 do 10 dronów – podaje portal mil.today.